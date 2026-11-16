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Freeport-McMoRan-Anlage

S&P 500-Wert Freeport-McMoRan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Freeport-McMoRan-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Freeport-McMoRan eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Freeport-McMoRan Inc
51.89 EUR -2.37 EUR -4.37 %
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Das Freeport-McMoRan-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 13,80 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 72,464 Freeport-McMoRan-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 4.292,75 USD, da sich der Wert einer Freeport-McMoRan-Aktie am 13.11.2026 auf 59,24 USD belief. Mit einer Performance von +329,28 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Freeport-McMoRan einen Börsenwert von 84,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Freeport-McMoRan Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Freeport-McMoRan nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
16.07.19 Freeport-McMoRan Equal Weight Barclays Capital
11.07.19 Freeport-McMoRan Buy Deutsche Bank AG
11.09.18 Freeport-McMoRan Neutral Clarksons Platou
23.05.18 Freeport-McMoRan Buy B. Riley FBR, Inc.
25.04.18 Freeport-McMoRan Outperform Cowen and Company, LLC

Information

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