S&P 500-Wert Freeport-McMoRan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Freeport-McMoRan-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Freeport-McMoRan eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
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Das Freeport-McMoRan-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 13,80 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 72,464 Freeport-McMoRan-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 4.292,75 USD, da sich der Wert einer Freeport-McMoRan-Aktie am 13.11.2026 auf 59,24 USD belief. Mit einer Performance von +329,28 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt verbuchte Freeport-McMoRan einen Börsenwert von 84,88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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