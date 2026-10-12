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Freeport-McMoRan-Investment im Blick

S&P 500-Wert Freeport-McMoRan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Freeport-McMoRan-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Freeport-McMoRan-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Freeport-McMoRan Inc
66.00 EUR 0.43 EUR 0.66 %
Charts | News | Analysen

Am 12.10.2021 wurde die Freeport-McMoRan-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 34,61 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Freeport-McMoRan-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 288,934 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Freeport-McMoRan-Anteile wären am 09.10.2026 21.291,53 USD wert, da der Schlussstand 73,69 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 112,92 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Freeport-McMoRan belief sich zuletzt auf 105,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
16.07.19 Freeport-McMoRan Equal Weight Barclays Capital
11.07.19 Freeport-McMoRan Buy Deutsche Bank AG
11.09.18 Freeport-McMoRan Neutral Clarksons Platou
23.05.18 Freeport-McMoRan Buy B. Riley FBR, Inc.
25.04.18 Freeport-McMoRan Outperform Cowen and Company, LLC

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