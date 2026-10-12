S&P 500-Wert Freeport-McMoRan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Freeport-McMoRan-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Freeport-McMoRan-Investment im Blick

12.10.26 16:00 Uhr

Investoren, die vor Jahren in Freeport-McMoRan-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 12.10.2021 wurde die Freeport-McMoRan-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 34,61 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Freeport-McMoRan-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 288,934 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Freeport-McMoRan-Anteile wären am 09.10.2026 21.291,53 USD wert, da der Schlussstand 73,69 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 112,92 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Freeport-McMoRan belief sich zuletzt auf 105,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net