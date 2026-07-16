S&P 500-Wert GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein GE Aerospace (ex General Electric)-Investment von vor einem Jahr eingefahren

GE Aerospace (ex General Electric)-Investition im Blick

17.07.26 16:00 Uhr

Das wäre der Verdienst eines frühen GE Aerospace (ex General Electric)-Einstiegs gewesen.

Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 260,28 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1.000 USD in die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3,842 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 345,73 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1.328,30 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 32,83 Prozent gesteigert.

Alle GE Aerospace (ex General Electric)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 375,51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net