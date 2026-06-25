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Lukratives GE Aerospace (ex General Electric)-Investment?

S&P 500-Wert GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GE Aerospace (ex General Electric) von vor 3 Jahren eingebracht

26.06.26 16:00 Uhr

Investoren, die vor Jahren in GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GE Aerospace (ex General Electric)
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das GE Aerospace (ex General Electric)-Papier bei 83,93 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11,915 GE Aerospace (ex General Electric)-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 25.06.2026 auf 371,36 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4.424,87 USD wert. Mit einer Performance von +342,49 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

GE Aerospace (ex General Electric) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 383,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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