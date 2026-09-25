S&P 500-Wert GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GE Aerospace (ex General Electric) von vor 5 Jahren eingefahren

GE Aerospace (ex General Electric)-Investment

25.09.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen GE Aerospace (ex General Electric)-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades GE Aerospace (ex General Electric)-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 62,55 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 159,866 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 51.121,90 USD, da sich der Wert eines GE Aerospace (ex General Electric)-Papiers am 24.09.2026 auf 319,78 USD belief. Die Steigerung von 10.000 USD zu 51.121,90 USD entspricht einer Performance von +411,22 Prozent.

Alle GE Aerospace (ex General Electric)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 332,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net