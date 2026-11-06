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GE Aerospace (ex General Electric)-Performance

S&P 500-Wert GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in GE Aerospace (ex General Electric) von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in GE Aerospace (ex General Electric) gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GE Aerospace (ex General Electric)
280.90 EUR -9.10 EUR -3.14 %
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Am 06.11.2025 wurden GE Aerospace (ex General Electric)-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des GE Aerospace (ex General Electric)-Papiers betrug an diesem Tag 305,27 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 32,758 GE Aerospace (ex General Electric)-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 05.11.2026 10.309,89 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 314,73 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 3,10 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für GE Aerospace (ex General Electric) eine Börsenbewertung in Höhe von 339,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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