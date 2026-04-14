S&P 500-Wert GE HealthCare Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GE HealthCare Technologies von vor einem Jahr abgeworfen

Profitables GE HealthCare Technologies-Investment?

Das wäre der Gewinn bei einem frühen GE HealthCare Technologies-Investment gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das GE HealthCare Technologies-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 67,08 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 14,908 GE HealthCare Technologies-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des GE HealthCare Technologies-Papiers auf 69,89 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.041,89 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 4,19 Prozent angezogen.

GE HealthCare Technologies war somit zuletzt am Markt 32,66 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net