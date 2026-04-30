S&P 500-Wert GE HealthCare Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in GE HealthCare Technologies von vor 3 Jahren gekostet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die GE HealthCare Technologies-Aktie Anlegern gebracht.
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades der GE HealthCare Technologies-Aktie an der Börse NAS feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die GE HealthCare Technologies-Aktie bei 80,78 USD. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 123,793 GE HealthCare Technologies-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 30.04.2026 auf 60,84 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7.531,57 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 24,68 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von GE HealthCare Technologies belief sich zuletzt auf 27,12 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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