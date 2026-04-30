DAX24.292 +1,4%Est505.882 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6700 -0,1%Nas25.171 +1,1%Bitcoin66.825 +2,7%Euro1,1784 +0,4%Öl107,0 -6,2%Gold4.655 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Amazon 906866 Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 Alphabet A (ex Google) A14Y6F NEL ASA A0B733 Infineon 623100 Apple 865985 SAP 716460 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins lange Wochenende -- Apple meldet starke Zahlen -- Reddit, Rivian, VW, RTL, Eli Lilly, Novo Nordisk im Fokus
Top News
April 2026: Bitcoin, Ether & Co. - Monatsperformance der Kryptowährungen April 2026: Bitcoin, Ether & Co. - Monatsperformance der Kryptowährungen
Rekordjagd an der Wall Street: S&P 500 markiert Allzeithoch zum Handelsstart - Dow Jones fest Rekordjagd an der Wall Street: S&P 500 markiert Allzeithoch zum Handelsstart - Dow Jones fest
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Lukrativer GE HealthCare Technologies-Einstieg?

S&P 500-Wert GE HealthCare Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in GE HealthCare Technologies von vor 3 Jahren gekostet

01.05.26 16:00 Uhr

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die GE HealthCare Technologies-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GE HealthCare Technologies
51,06 EUR 0,50 EUR 0,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der GE HealthCare Technologies-Aktie an der Börse NAS feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die GE HealthCare Technologies-Aktie bei 80,78 USD. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 123,793 GE HealthCare Technologies-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 30.04.2026 auf 60,84 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7.531,57 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 24,68 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von GE HealthCare Technologies belief sich zuletzt auf 27,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: GE HealthCare Technologies und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu GE HealthCare Technologies

DatumMeistgelesen