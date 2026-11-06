S&P 500-Wert GE HealthCare Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in GE HealthCare Technologies von vor einem Jahr abgeworfen

Lohnendes GE HealthCare Technologies-Investment?

06.11.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in GE HealthCare Technologies eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 06.11.2025 wurden GE HealthCare Technologies-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 74,17 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die GE HealthCare Technologies-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 134,825 GE HealthCare Technologies-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der GE HealthCare Technologies-Aktie auf 83,75 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11.291,63 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 12,92 Prozent angezogen.

GE HealthCare Technologies erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 38,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net