S&P 500-Wert GE HealthCare Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in GE HealthCare Technologies von vor einem Jahr bedeutet

Profitabler GE HealthCare Technologies-Einstieg?

09.10.26 16:00 Uhr

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die GE HealthCare Technologies-Aktie Anlegern gebracht.

Am 09.10.2025 wurde die GE HealthCare Technologies-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die GE HealthCare Technologies-Aktie an diesem Tag bei 74,22 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 13,473 GE HealthCare Technologies-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 64,22 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 865,27 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 13,47 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von GE HealthCare Technologies bezifferte sich zuletzt auf 29,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net