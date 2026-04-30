S&P 500-Wert Generac-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Generac von vor einem Jahr eingebracht

Hochrechnung

Vor Jahren Generac-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde das Generac-Papier feiertags-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Generac-Papier letztlich bei 112,67 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Generac-Aktie investiert hätte, hätte er nun 8,875 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Generac-Aktie auf 259,23 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.300,79 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 130,08 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Generac betrug jüngst 14,87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net