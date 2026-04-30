DAX24.292 +1,4%Est505.882 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6700 -0,1%Nas25.172 +1,1%Bitcoin66.825 +2,7%Euro1,1779 +0,4%Öl107,8 -5,6%Gold4.658 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Amazon 906866 Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 Alphabet A (ex Google) A14Y6F NEL ASA A0B733 Infineon 623100 Apple 865985 SAP 716460 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins lange Wochenende -- Apple meldet starke Zahlen -- Reddit, Rivian, VW, RTL, Eli Lilly, Novo Nordisk im Fokus
Top News
April 2026: Bitcoin, Ether & Co. - Monatsperformance der Kryptowährungen April 2026: Bitcoin, Ether & Co. - Monatsperformance der Kryptowährungen
Rekordjagd an der Wall Street: S&P 500 markiert Allzeithoch zum Handelsstart - Dow Jones fest Rekordjagd an der Wall Street: S&P 500 markiert Allzeithoch zum Handelsstart - Dow Jones fest
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Hochrechnung

S&P 500-Wert Generac-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Generac von vor einem Jahr eingebracht

01.05.26 16:00 Uhr

Vor Jahren Generac-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Generac Holdings Inc
218,80 EUR -0,90 EUR -0,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 1 Jahr wurde das Generac-Papier feiertags-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Generac-Papier letztlich bei 112,67 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Generac-Aktie investiert hätte, hätte er nun 8,875 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Generac-Aktie auf 259,23 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.300,79 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 130,08 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Generac betrug jüngst 14,87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Generac und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Generac Holdings Inc

DatumMeistgelesen

Analysen zu Generac Holdings Inc

DatumRatingAnalyst
11.09.2018Generac HoldCanaccord Adams
24.05.2018Generac NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
14.02.2018Generac HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
18.10.2017Generac HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
15.02.2017Generac HoldCanaccord Adams
DatumRatingAnalyst
14.02.2018Generac HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
18.10.2017Generac HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
15.02.2012Generac outperformOppenheimer & Co. Inc.
12.10.2011Generac outperformOppenheimer & Co. Inc.
DatumRatingAnalyst
11.09.2018Generac HoldCanaccord Adams
24.05.2018Generac NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
15.02.2017Generac HoldCanaccord Adams
12.02.2015Generac HoldCanaccord Adams
15.02.2012Generac neutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Generac Holdings Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen