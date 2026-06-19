S&P 500-Wert Generac-Aktie: So viel hätte eine Investition in Generac von vor einem Jahr abgeworfen
Wer vor Jahren in Generac eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 1 Jahr wurden Generac-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Generac-Aktie betrug an diesem Tag 142,31 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Generac-Aktie investierten, hätten nun 0,703 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Generac-Aktien wären am 25.06.2026 207,41 USD wert, da der Schlussstand 295,16 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 107,41 Prozent gesteigert.
Generac markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 16,79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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