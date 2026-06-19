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Generac-Performance

S&P 500-Wert Generac-Aktie: So viel hätte eine Investition in Generac von vor einem Jahr abgeworfen

26.06.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in Generac eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Generac Holdings Inc
254,50 EUR 4,60 EUR 1,84%
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Heute vor 1 Jahr wurden Generac-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Generac-Aktie betrug an diesem Tag 142,31 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Generac-Aktie investierten, hätten nun 0,703 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Generac-Aktien wären am 25.06.2026 207,41 USD wert, da der Schlussstand 295,16 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 107,41 Prozent gesteigert.

Generac markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 16,79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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11.09.2018Generac HoldCanaccord Adams
24.05.2018Generac NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
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14.02.2018Generac HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
18.10.2017Generac HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
15.02.2012Generac outperformOppenheimer & Co. Inc.
12.10.2011Generac outperformOppenheimer & Co. Inc.
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24.05.2018Generac NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
15.02.2017Generac HoldCanaccord Adams
12.02.2015Generac HoldCanaccord Adams
15.02.2012Generac neutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
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