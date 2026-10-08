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S&P 500-Wert General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in General Motors von vor einem Jahr eingebracht

S&P 500-Wert General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in General Motors von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen General Motors-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
General Motors
72.13 EUR -0.41 EUR -0.57 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit der General Motors-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 56,40 USD wert. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die General Motors-Aktie investiert hat, hat nun 1,773 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 07.10.2026 auf 80,99 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 143,60 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 43,60 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von General Motors belief sich zuletzt auf 71,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Denise Kappa / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
10.04.25 General Motors Neutral UBS AG
03.04.25 General Motors Market-Perform Bernstein Research
10.10.22 General Motors Neutral UBS AG
07.12.20 General Motors Outperform Credit Suisse Group
03.12.20 General Motors buy Goldman Sachs Group Inc.

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