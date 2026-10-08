S&P 500-Wert General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in General Motors von vor einem Jahr eingebracht

Performance unter der Lupe

08.10.26 16:00 Uhr

Das wäre der Verdienst eines frühen General Motors-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit der General Motors-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 56,40 USD wert. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die General Motors-Aktie investiert hat, hat nun 1,773 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 07.10.2026 auf 80,99 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 143,60 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 43,60 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von General Motors belief sich zuletzt auf 71,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net