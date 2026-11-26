Lohnender General Motors-Einstieg?

Vor Jahren General Motors-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades General Motors -Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 34,25 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die General Motors-Aktie investiert hätte, hätte er nun 29,197 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 25.11.2026 auf 83,99 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2.452,26 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 145,23 Prozent zugenommen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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