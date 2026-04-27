S&P 500-Wert Genuine Parts-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Genuine Parts-Aktionäre freuen

Auszahlung an Investoren

Genuine Parts-Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die Genuine Parts-Dividendenauszahlung aus.

Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Papier Genuine Parts am 27.04.2026 wurde für das Jahr 2025 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 4,12 USD beschlossen. Damit wurde die Genuine Parts-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 3,00 Prozent aufgebessert. Genuine Parts zahlt Aktionären eine Gesamtausschüttung von 563,84 Mio. USD. Die Gesamtausschüttung erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 1,61 Prozent.

Veränderung der Genuine Parts-Dividendenrendite

Am Tag der Hauptversammlung ging der Genuine Parts-Anteilsschein via New York bei einem Wert von 106,56 USD aus dem Geschäft. Der Genuine Parts-Anteilsschein verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 3,35 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert, damals betrug sie noch 3,43 Prozent.

Gegenüberstellung von tatsächlicher Rendite und Genuine Parts-Aktienkurs

Innerhalb von 5 Jahren fiel der Kurs von Genuine Parts via New York um 14,54 Prozent. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an einer Performance von -3,38 Prozent noch immer stärker zugenommen als der Genuine Parts-Kurs.

Genuine Parts- Dividendenerwartung

Für das Jahr 2026 erwarten FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 4,24 USD. Die Dividendenrendite würde demnach auf 3,98 Prozent steigen.

Wichtigste Eckdaten von Dividenden-Titel Genuine Parts

Genuine Parts ist ein S&P 500-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 14,965 Mrd. USD. Das KGV von Genuine Parts beläuft sich aktuell auf 259,63. Der Umsatz von Genuine Parts belief sich in 2025 auf 24,300 Mrd. USD. Das EPS summierte sich derweil auf 0,47 USD.

Redaktion finanzen.net