S&P 500-Wert Globe Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Globe Life-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Globe Life-Aktien verdienen können.
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Am 08.07.2016 wurde das Globe Life-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Globe Life-Papier bei 61,32 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Globe Life-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 16,308 Anteilen. Die gehaltenen Globe Life-Papiere wären am 07.07.2026 2.881,12 USD wert, da der Schlussstand 176,67 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 188,11 Prozent angezogen.
Zuletzt ergab sich für Globe Life eine Börsenbewertung in Höhe von 13,72 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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