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Globe Life-Investition im Blick

S&P 500-Wert Globe Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Globe Life-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Globe Life-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Globe Life Inc
145.60 EUR 2.40 EUR 1.68 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurden Globe Life-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Globe Life-Papier bei 116,64 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8,573 Globe Life-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.401,41 USD, da sich der Wert einer Globe Life-Aktie am 10.11.2026 auf 163,46 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +40,14 Prozent.

Der Marktwert von Globe Life betrug jüngst 12,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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