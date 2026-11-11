S&P 500-Wert Globe Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Globe Life-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Globe Life-Aktie Anlegern gebracht.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 3 Jahren wurden Globe Life-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Globe Life-Papier bei 116,64 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8,573 Globe Life-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.401,41 USD, da sich der Wert einer Globe Life-Aktie am 10.11.2026 auf 163,46 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +40,14 Prozent.
Der Marktwert von Globe Life betrug jüngst 12,14 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Globe Life
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Globe Life
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen