S&P 500-Wert Globe Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Globe Life-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in Globe Life eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Werte in diesem Artikel
Am 17.06.2025 wurde das Globe Life-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Globe Life-Anteile bei 119,41 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Globe Life-Aktie investiert hätte, hätte er nun 8,375 Anteile im Depot. Die gehaltenen Globe Life-Aktien wären am 16.06.2026 1.416,72 USD wert, da der Schlussstand 169,17 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 41,67 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Globe Life belief sich zuletzt auf 12,98 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Globe Life und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Globe Life
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Globe Life
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent