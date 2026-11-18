Globe Life-Performance

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Globe Life-Aktien verdienen können.

Vor 5 Jahren wurde das Globe Life-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Globe Life-Aktie bei 93,15 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in das Globe Life-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 107,354 Globe Life-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 17.11.2026 16.966,18 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 158,04 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 69,66 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für Globe Life eine Börsenbewertung in Höhe von 12,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net