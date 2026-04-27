DAX24.182 +1,0%Est505.855 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7700 +1,0%Nas24.576 -0,4%Bitcoin65.075 +0,3%Euro1,1710 +0,3%Öl114,3 -6,0%Gold4.619 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 Rheinmetall 703000 Microsoft 870747 NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Alphabet A (ex Google) A14Y6F NEL ASA A0B733 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX über 24.000-Punkte -- Wall Street uneins -- VW, Alphabet, Amazon, Meta, QUALCOMM, electrovac, Wasserstoff- & Chipaktien, RTL, LPKF, Eli Lilly, Novo Nordisk im Fokus
Top News
BSW-Umfrage: Kennen und nutzen Sie die standardisierten Basisinformationsblätter (BIB, auch Key Information Document oder KID) beim Kauf von Finanzprodukten? BSW-Umfrage: Kennen und nutzen Sie die standardisierten Basisinformationsblätter (BIB, auch Key Information Document oder KID) beim Kauf von Finanzprodukten?
Ausblick: Reddit verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Reddit verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Dividenden-Entscheid

S&P 500-Wert Grainger-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Grainger-Anleger freuen

30.04.26 16:36 Uhr
S&P 500-Wert Grainger-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Grainger-Anleger freuen | finanzen.net

So viel Dividende trägt Grainger zum Dividendenportfolio der Anleger bei.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Grainger Inc., W.W.
972,50 EUR -13,50 EUR -1,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Papier Grainger am 29.04.2026 wurde für das Jahr 2025 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 8,83 USD beschlossen. Das sind 10,24 Prozent mehr als im Vorjahr. Somit vergütet Grainger die Aktionäre insgesamt mit 467,00 Mio. USD. Damit wurde die Grainger-Gesamtdividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 10,93 Prozent erhöht.

Grainger-Stockdividendenrendite

Letztlich notierte das Grainger-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung via New York bei 1.144,81 USD. Das Grainger-Papier verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 0,88 Prozent. Die Dividendenrendite zog im Vorjahresvergleich somit an, denn damals betrug sie noch 0,76 Prozent.

Grainger-Aktienkurs vs. tatsächliche Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der Grainger-Kurs via New York 64,49 Prozent erhöht. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zuwachs von 64,86 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenerwartung von Grainger

Für das Jahr 2026 prognostizieren Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 9,48 USD. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 0,83 Prozent nachlassen.

Basisdaten von Dividenden-Aktie Grainger

Die Marktkapitalisierung des S&P 500-Unternehmens Grainger beträgt aktuell 55,126 Mrd. USD. Das KGV von Grainger beträgt aktuell 28,39. Der Umsatz von Grainger betrug in 2025 17,942 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 35,40 USD.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Grainger und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

Nachrichten zu Grainger Inc., W.W.

DatumMeistgelesen

Analysen zu Grainger Inc., W.W.

DatumRatingAnalyst
16.07.2018Grainger HoldGabelli & Co
06.07.2018Grainger Market PerformBMO Capital Markets
03.07.2018Grainger NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
23.01.2018Grainger SellUBS AG
13.11.2017Grainger UnderperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
06.07.2018Grainger Market PerformBMO Capital Markets
02.06.2017Grainger HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
31.03.2017Grainger Market PerformBMO Capital Markets
27.01.2017Grainger HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
19.10.2016Grainger HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
16.07.2018Grainger HoldGabelli & Co
03.07.2018Grainger NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
20.07.2016Grainger NeutralUBS AG
27.01.2016Grainger Equal WeightBarclays Capital
27.01.2016Grainger NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
23.01.2018Grainger SellUBS AG
13.11.2017Grainger UnderperformRBC Capital Markets
07.11.2017Grainger UnderperformRBC Capital Markets
19.10.2017Grainger SellUBS AG
18.10.2017Grainger UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Grainger Inc., W.W. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen