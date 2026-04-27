S&P 500-Wert Grainger-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Grainger-Anleger freuen

Dividenden-Entscheid

So viel Dividende trägt Grainger zum Dividendenportfolio der Anleger bei.

Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Papier Grainger am 29.04.2026 wurde für das Jahr 2025 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 8,83 USD beschlossen. Das sind 10,24 Prozent mehr als im Vorjahr. Somit vergütet Grainger die Aktionäre insgesamt mit 467,00 Mio. USD. Damit wurde die Grainger-Gesamtdividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 10,93 Prozent erhöht.

Grainger-Stockdividendenrendite

Letztlich notierte das Grainger-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung via New York bei 1.144,81 USD. Das Grainger-Papier verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 0,88 Prozent. Die Dividendenrendite zog im Vorjahresvergleich somit an, denn damals betrug sie noch 0,76 Prozent.

Grainger-Aktienkurs vs. tatsächliche Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der Grainger-Kurs via New York 64,49 Prozent erhöht. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zuwachs von 64,86 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenerwartung von Grainger

Für das Jahr 2026 prognostizieren Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 9,48 USD. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 0,83 Prozent nachlassen.

Basisdaten von Dividenden-Aktie Grainger

Die Marktkapitalisierung des S&P 500-Unternehmens Grainger beträgt aktuell 55,126 Mrd. USD. Das KGV von Grainger beträgt aktuell 28,39. Der Umsatz von Grainger betrug in 2025 17,942 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 35,40 USD.

Redaktion finanzen.net