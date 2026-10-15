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Lohnendes HCA-Investment?

S&P 500-Wert HCA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HCA von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen HCA-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HCA Holdings Inc.
418.60 EUR 9.60 EUR 2.35 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit HCA-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die HCA-Aktie bei 80,32 USD. Bei einem HCA-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12,450 HCA-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 14.10.2026 auf 470,44 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5.857,07 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 485,71 Prozent erhöht.

Am Markt war HCA jüngst 99,88 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
03.01.19 HCA Buy Deutsche Bank AG
23.03.18 HCA Buy Mizuho
01.11.17 HCA Buy Mizuho
20.10.17 HCA Outperform BMO Capital Markets
05.04.17 HCA Buy Deutsche Bank AG

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