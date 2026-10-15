S&P 500-Wert HCA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HCA von vor 10 Jahren abgeworfen

Lohnendes HCA-Investment?

15.10.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen HCA-Investment gewesen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit HCA -Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die HCA-Aktie bei 80,32 USD. Bei einem HCA-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12,450 HCA-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 14.10.2026 auf 470,44 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5.857,07 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 485,71 Prozent erhöht.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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