S&P 500-Wert HCA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in HCA von vor 10 Jahren abgeworfen

Lohnendes HCA-Investment?

12.11.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in HCA gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades HCA-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die HCA-Aktie letztlich bei 69,58 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10.000 USD in die HCA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 143,719 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der HCA-Aktie auf 506,04 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 72.727,80 USD wert. Aus 10.000 USD wurden somit 72.727,80 USD, was einer positiven Performance von 627,28 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von HCA belief sich zuletzt auf 105,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net