S&P 500-Wert HCA-Aktie: So viel hätte ein HCA-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Bei einem frühen Investment in HCA-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
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Am 19.11.2025 wurden HCA-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen HCA-Anteile an diesem Tag bei 481,06 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,208 HCA-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 476,35 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 99,02 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 0,98 Prozent.
Der Marktwert von HCA betrug jüngst 104,88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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