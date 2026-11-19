Frühe Investition

Bei einem frühen Investment in HCA-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Am 19.11.2025 wurden HCA -Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen HCA-Anteile an diesem Tag bei 481,06 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,208 HCA-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 476,35 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 99,02 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 0,98 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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