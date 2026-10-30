S&P 500-Wert Healthpeak Properties-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Healthpeak Properties von vor einem Jahr verdient

Profitable Healthpeak Properties-Investition?

30.10.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in Healthpeak Properties eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 30.10.2025 wurde die Healthpeak Properties-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Healthpeak Properties-Papier bei 17,57 USD. Bei einem Healthpeak Properties-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 569,152 Healthpeak Properties-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.10.2026 gerechnet (18,94 USD), wäre die Investition nun 10.779,74 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 7,80 Prozent angewachsen.

Alle Healthpeak Properties-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net