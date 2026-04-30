S&P 500-Wert Healthpeak Properties-Aktie: So viel Verlust hätte ein Healthpeak Properties-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Lohnender Healthpeak Properties-Einstieg?

Bei einem frühen Investment in Healthpeak Properties-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurden Healthpeak Properties-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Healthpeak Properties-Papier 34,34 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Healthpeak Properties-Aktie investiert, befänden sich nun 2,912 Healthpeak Properties-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Healthpeak Properties-Aktie auf 16,17 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 47,09 USD wert. Damit wäre die Investition 52,91 Prozent weniger wert.

Healthpeak Properties wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11,14 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net