DAX24.292 +1,4%Est505.882 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6700 -0,1%Nas25.174 +1,1%Bitcoin66.538 +2,3%Euro1,1784 +0,4%Öl107,0 -6,3%Gold4.649 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Amazon 906866 Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 Alphabet A (ex Google) A14Y6F NEL ASA A0B733 Infineon 623100 Apple 865985 SAP 716460 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins lange Wochenende -- Apple meldet starke Zahlen -- Reddit, Rivian, VW, RTL, Eli Lilly, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Carmignac Sécurité: Flexibilität und Stabilität im europäischen Rentenmarkt Carmignac Sécurité: Flexibilität und Stabilität im europäischen Rentenmarkt
Dividendensatz vs. Dividendenrendite - auf was Anleger achten sollten Dividendensatz vs. Dividendenrendite - auf was Anleger achten sollten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Lohnender Healthpeak Properties-Einstieg?

S&P 500-Wert Healthpeak Properties-Aktie: So viel Verlust hätte ein Healthpeak Properties-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

01.05.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Healthpeak Properties-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Healthpeak Properties Inc Registered Shs
13,70 EUR 0,03 EUR 0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Vor 5 Jahren wurden Healthpeak Properties-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Healthpeak Properties-Papier 34,34 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Healthpeak Properties-Aktie investiert, befänden sich nun 2,912 Healthpeak Properties-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Healthpeak Properties-Aktie auf 16,17 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 47,09 USD wert. Damit wäre die Investition 52,91 Prozent weniger wert.

Healthpeak Properties wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11,14 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Healthpeak Properties und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Healthpeak Properties Inc Registered Shs

DatumMeistgelesen