S&P 500-Wert Hewlett Packard Enterprise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hewlett Packard Enterprise-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Anleger, die vor Jahren in Hewlett Packard Enterprise-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Vor 3 Jahren wurden Hewlett Packard Enterprise-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 15,23 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 656,599 Hewlett Packard Enterprise-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 19.10.2026 auf 55,87 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 36.684,18 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 266,84 Prozent.
Der Börsenwert von Hewlett Packard Enterprise belief sich zuletzt auf 73,22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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