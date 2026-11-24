Performance unter der Lupe

Vor Jahren Hewlett Packard Enterprise-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Hewlett Packard Enterprise-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bei 14,86 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in das Hewlett Packard Enterprise-Papier investiert hätte, hätte er nun 67,295 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 3.231,49 USD, da sich der Wert eines Hewlett Packard Enterprise-Anteils am 23.11.2026 auf 48,02 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 223,15 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Hewlett Packard Enterprise belief sich jüngst auf 54,67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net