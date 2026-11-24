S&P 500-Wert Hewlett Packard Enterprise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hewlett Packard Enterprise-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren Hewlett Packard Enterprise-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Hewlett Packard Enterprise-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bei 14,86 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in das Hewlett Packard Enterprise-Papier investiert hätte, hätte er nun 67,295 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 3.231,49 USD, da sich der Wert eines Hewlett Packard Enterprise-Anteils am 23.11.2026 auf 48,02 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 223,15 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Hewlett Packard Enterprise belief sich jüngst auf 54,67 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Hewlett Packard Enterprise
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hewlett Packard Enterprise
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen