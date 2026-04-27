S&P 500-Wert Hewlett Packard Enterprise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hewlett Packard Enterprise von vor einem Jahr abgeworfen

Hewlett Packard Enterprise-Investmentbeispiel

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Hewlett Packard Enterprise-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Hewlett Packard Enterprise-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 16,49 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1.000 USD in die Hewlett Packard Enterprise-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 60,643 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie auf 28,62 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.735,60 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 73,56 Prozent gesteigert.

Hewlett Packard Enterprise war somit zuletzt am Markt 37,37 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net