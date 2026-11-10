S&P 500-Wert Hewlett Packard Enterprise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hewlett Packard Enterprise von vor einem Jahr eingefahren

Rentable Hewlett Packard Enterprise-Anlage?

10.11.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Hewlett Packard Enterprise-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Das Hewlett Packard Enterprise-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 23,88 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 418,760 Hewlett Packard Enterprise-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 19.907,87 USD, da sich der Wert eines Hewlett Packard Enterprise-Papiers am 09.11.2026 auf 47,54 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +99,08 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Hewlett Packard Enterprise bezifferte sich zuletzt auf 59,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net