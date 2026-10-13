S&P 500-Wert Hewlett Packard Enterprise-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Hewlett Packard Enterprise von vor einem Jahr abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Hewlett Packard Enterprise-Aktie Anlegern gebracht.
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Am 13.10.2025 wurden Hewlett Packard Enterprise-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Hewlett Packard Enterprise-Anteile an diesem Tag 24,80 USD wert. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 40,323 Hewlett Packard Enterprise-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Hewlett Packard Enterprise-Papiers auf 70,33 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2.835,89 USD wert. Damit wäre die Investition um 183,59 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von Hewlett Packard Enterprise belief sich zuletzt auf 97,60 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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