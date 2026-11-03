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S&P 500-Wert Hewlett Packard Enterprise-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hewlett Packard Enterprise von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Hewlett Packard Enterprise gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hewlett Packard Enterprise Co.
45.50 EUR -4.20 EUR -8.45 %
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Am 03.11.2016 wurde die Hewlett Packard Enterprise-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bei 12,74 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 78,471 Hewlett Packard Enterprise-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 02.11.2026 auf 51,19 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4.016,95 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 301,69 Prozent zugenommen.

Hewlett Packard Enterprise wurde am Markt mit 73,11 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
28.08.19 Hewlett Packard Enterprise Hold Maxim Group
08.08.19 Hewlett Packard Enterprise Equal Weight Barclays Capital
12.03.19 Hewlett Packard Enterprise Sell UBS AG
06.12.18 Hewlett Packard Enterprise Hold Maxim Group
14.06.18 Hewlett Packard Enterprise Hold Pivotal Research Group

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