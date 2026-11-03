S&P 500-Wert Hewlett Packard Enterprise-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hewlett Packard Enterprise von vor 10 Jahren abgeworfen

Frühe Anlage

03.11.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Hewlett Packard Enterprise gewesen.

Am 03.11.2016 wurde die Hewlett Packard Enterprise-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bei 12,74 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 78,471 Hewlett Packard Enterprise-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 02.11.2026 auf 51,19 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4.016,95 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 301,69 Prozent zugenommen.

Hewlett Packard Enterprise wurde am Markt mit 73,11 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net