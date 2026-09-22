Hewlett Packard Enterprise-Performance

S&P 500-Wert Hewlett Packard Enterprise-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hewlett Packard Enterprise von vor 3 Jahren abgeworfen

22.09.26 16:00 Uhr

Anleger, die vor Jahren in Hewlett Packard Enterprise-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

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Vor 3 Jahren wurde das Hewlett Packard Enterprise-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Hewlett Packard Enterprise-Papier bei 17,02 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in das Hewlett Packard Enterprise-Papier investiert hätte, hätte er nun 58,754 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 3.628,08 USD, da sich der Wert eines Hewlett Packard Enterprise-Anteils am 21.09.2026 auf 61,75 USD belief. Mit einer Performance von +262,81 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt. Am Markt war Hewlett Packard Enterprise jüngst 80,61 Mrd. USD wert. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion finanzen.net