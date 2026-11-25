Investmentbeispiel

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Hilton Worldwide-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Hilton Worldwide-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Hilton Worldwide-Aktie betrug an diesem Tag 145,29 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 68,828 Hilton Worldwide-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 25.075,37 USD, da sich der Wert eines Hilton Worldwide-Anteils am 24.11.2026 auf 364,32 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 150,75 Prozent erhöht.

Der Hilton Worldwide-Wert an der Börse wurde auf 81,22 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net