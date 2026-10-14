S&P 500-Wert Hilton Worldwide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hilton Worldwide-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren Hilton Worldwide-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
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Vor 1 Jahr wurde die Hilton Worldwide-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Hilton Worldwide-Anteile an diesem Tag bei 268,40 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 37,258 Hilton Worldwide-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 12.279,81 USD, da sich der Wert eines Hilton Worldwide-Papiers am 13.10.2026 auf 329,59 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 22,80 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für Hilton Worldwide eine Börsenbewertung in Höhe von 73,11 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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