DAX24.839 -0,3%Est506.282 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3400 +1,1%Nas26.447 +0,3%Bitcoin56.142 -0,6%Euro1,1592 -0,2%Öl80,53 +1,5%Gold4.360 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F BMW 519000 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Micron Technology 869020 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Zinsentscheid: DAX knapp tiefer -- US-Börsen uneins -- BMW kappt Prognose kräftig -- AST SpaceMobile, SpaceX, Novo Nordisk, VW, Softbank, Halbleiter-Aktien, Intel, Micron, SanDisk im Fokus
Top News
Goldman-Sachs-Chef warnt: Hohe Ölpreise könnten Verbraucherverhalten kippen Goldman-Sachs-Chef warnt: Hohe Ölpreise könnten Verbraucherverhalten kippen
Halbleiteraktien gefragt: AIXTRON, ASML und PVA legen deutlich zu Halbleiteraktien gefragt: AIXTRON, ASML und PVA legen deutlich zu
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Rentable Hilton Worldwide-Investition?

S&P 500-Wert Hilton Worldwide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hilton Worldwide von vor 10 Jahren eingefahren

17.06.26 16:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Hilton Worldwide-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hilton Worldwide Holdings Inc
304,80 EUR 7,00 EUR 2,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Hilton Worldwide-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Hilton Worldwide-Papier an diesem Tag bei 52,69 USD. Bei einem Hilton Worldwide-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,898 Hilton Worldwide-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 664,65 USD, da sich der Wert eines Hilton Worldwide-Papiers am 16.06.2026 auf 350,22 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 564,65 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Hilton Worldwide eine Marktkapitalisierung von 78,94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Hilton Worldwide und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Hilton Worldwide Holdings Inc

DatumMeistgelesen

Analysen zu Hilton Worldwide Holdings Inc

DatumRatingAnalyst
25.10.2018Hilton Worldwide BuyB. Riley FBR
23.10.2018Hilton Worldwide OutperformCowen and Company, LLC
15.02.2018Hilton Worldwide NeutralB. Riley FBR, Inc.
27.10.2017Hilton Worldwide Equal WeightBarclays Capital
27.10.2017Hilton Worldwide NeutralFBR & Co.
DatumRatingAnalyst
25.10.2018Hilton Worldwide BuyB. Riley FBR
23.10.2018Hilton Worldwide OutperformCowen and Company, LLC
27.10.2017Hilton Worldwide Market PerformTelsey Advisory Group
26.07.2017Hilton Worldwide Market PerformTelsey Advisory Group
13.06.2017Hilton Worldwide BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
15.02.2018Hilton Worldwide NeutralB. Riley FBR, Inc.
27.10.2017Hilton Worldwide Equal WeightBarclays Capital
27.10.2017Hilton Worldwide NeutralFBR & Co.
27.04.2017Hilton Worldwide NeutralTigress Financial
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hilton Worldwide Holdings Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen