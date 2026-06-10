Rentable Hilton Worldwide-Investition?

S&P 500-Wert Hilton Worldwide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hilton Worldwide von vor 10 Jahren eingefahren

17.06.26 16:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Hilton Worldwide-Aktie Anlegern gebracht.

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Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Hilton Worldwide-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Hilton Worldwide-Papier an diesem Tag bei 52,69 USD. Bei einem Hilton Worldwide-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,898 Hilton Worldwide-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 664,65 USD, da sich der Wert eines Hilton Worldwide-Papiers am 16.06.2026 auf 350,22 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 564,65 Prozent gesteigert. Jüngst verzeichnete Hilton Worldwide eine Marktkapitalisierung von 78,94 Mrd. USD. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion finanzen.net

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