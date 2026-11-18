Frühes Investment

Vor Jahren in Hilton Worldwide-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Hilton Worldwide-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 168,29 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5,942 Hilton Worldwide-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Hilton Worldwide-Aktie auf 370,53 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.201,74 USD wert. Aus 1.000 USD wurden somit 2.201,74 USD, was einer positiven Performance von 120,17 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Hilton Worldwide belief sich zuletzt auf 83,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net