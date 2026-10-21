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Hilton Worldwide-Anlage unter der Lupe

S&P 500-Wert Hilton Worldwide-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Hilton Worldwide von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Hilton Worldwide-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hilton Worldwide Holdings Inc
322.60 EUR 5.30 EUR 1.67 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurde das Hilton Worldwide-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 147,57 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,678 Hilton Worldwide-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Hilton Worldwide-Aktie auf 359,29 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 243,47 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 143,47 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Hilton Worldwide einen Börsenwert von 77,94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
25.10.18 Hilton Worldwide Buy B. Riley FBR
23.10.18 Hilton Worldwide Outperform Cowen and Company, LLC
15.02.18 Hilton Worldwide Neutral B. Riley FBR, Inc.
27.10.17 Hilton Worldwide Equal Weight Barclays Capital
27.10.17 Hilton Worldwide Neutral FBR & Co.

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