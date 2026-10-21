S&P 500-Wert Hilton Worldwide-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Hilton Worldwide von vor 3 Jahren abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in Hilton Worldwide-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 3 Jahren wurde das Hilton Worldwide-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 147,57 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,678 Hilton Worldwide-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Hilton Worldwide-Aktie auf 359,29 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 243,47 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 143,47 Prozent angezogen.
Zuletzt verbuchte Hilton Worldwide einen Börsenwert von 77,94 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Hilton Worldwide
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hilton Worldwide
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen