S&P 500-Wert Hilton Worldwide-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hilton Worldwide von vor 10 Jahren abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in Hilton Worldwide-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Hilton Worldwide-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 52,60 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 19,012 Hilton Worldwide-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.10.2026 gerechnet (322,61 USD), wäre das Investment nun 6.133,42 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 513,34 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von Hilton Worldwide belief sich zuletzt auf 70,88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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