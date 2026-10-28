DAX 25.697 +0,4%ESt50 6.168 +0,1%MSCI World 4.927 +0,5%Top 10 Crypto 10,70 +0,3%Nas 26.472 -0,0%Bitcoin 72.137 -0,7%Euro 1,1144 +0,1%Öl 116,3 +2,1%Gold 4.041 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Lukrative Hilton Worldwide-Anlage?

S&P 500-Wert Hilton Worldwide-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hilton Worldwide von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Hilton Worldwide eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hilton Worldwide Holdings Inc
308.40 EUR -4.70 EUR -1.50 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Hilton Worldwide-Papier statt. Zum Handelsende stand die Hilton Worldwide-Aktie an diesem Tag bei 146,04 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,847 Hilton Worldwide-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 27.10.2026 auf 344,65 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.359,97 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 136,00 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Hilton Worldwide eine Marktkapitalisierung von 77,67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Hilton Worldwide Aktie News

Werbung

Hilton Worldwide Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hilton Worldwide nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
25.10.18 Hilton Worldwide Buy B. Riley FBR
23.10.18 Hilton Worldwide Outperform Cowen and Company, LLC
15.02.18 Hilton Worldwide Neutral B. Riley FBR, Inc.
27.10.17 Hilton Worldwide Equal Weight Barclays Capital
27.10.17 Hilton Worldwide Neutral FBR & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.