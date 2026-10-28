S&P 500-Wert Hilton Worldwide-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hilton Worldwide von vor 5 Jahren verdient

Lukrative Hilton Worldwide-Anlage?

28.10.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Hilton Worldwide eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Hilton Worldwide -Papier statt. Zum Handelsende stand die Hilton Worldwide-Aktie an diesem Tag bei 146,04 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,847 Hilton Worldwide-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 27.10.2026 auf 344,65 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.359,97 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 136,00 Prozent vermehrt.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Hilton Worldwide

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hilton Worldwide

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung