S&P 500-Wert Hilton Worldwide-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hilton Worldwide von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren in Hilton Worldwide eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
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Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Hilton Worldwide-Papier statt. Zum Handelsende stand die Hilton Worldwide-Aktie an diesem Tag bei 146,04 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,847 Hilton Worldwide-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 27.10.2026 auf 344,65 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.359,97 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 136,00 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Hilton Worldwide eine Marktkapitalisierung von 77,67 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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