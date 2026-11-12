S&P 500-Wert Howmet Aerospace-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Howmet Aerospace-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Frühe Anlage

12.11.26 16:00 Uhr

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Howmet Aerospace-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Howmet Aerospace-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 49,55 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Howmet Aerospace-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 201,816 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 11.11.2026 45.206,86 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 224,00 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 352,07 Prozent vermehrt.

Howmet Aerospace wurde jüngst mit einem Börsenwert von 87,07 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net