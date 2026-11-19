Howmet Aerospace-Anlage unter der Lupe

Wer vor Jahren in Howmet Aerospace eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Am 19.11.2021 wurde das Howmet Aerospace -Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 30,18 USD. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die Howmet Aerospace-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3,313 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 732,77 USD, da sich der Wert einer Howmet Aerospace-Aktie am 18.11.2026 auf 221,15 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 632,77 Prozent gleich.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Howmet Aerospace

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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