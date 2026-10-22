S&P 500-Wert Howmet Aerospace-Aktie: So viel hätte eine Investition in Howmet Aerospace von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Howmet Aerospace-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
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Vor 5 Jahren wurden Howmet Aerospace-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 30,46 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in Howmet Aerospace-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 328,299 Howmet Aerospace-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 68.335,52 USD, da sich der Wert eines Howmet Aerospace-Papiers am 21.10.2026 auf 208,15 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 583,36 Prozent gesteigert.
Howmet Aerospace wurde jüngst mit einem Börsenwert von 84,08 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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