DAX 25.494 -0,6%ESt50 6.123 -1,4%MSCI World 4.953 +0,6%Top 10 Crypto 10,85 -2,0%Nas 26.191 -1,9%Bitcoin 72.867 -2,7%Euro 1,1195 -0,3%Öl 112,0 +2,9%Gold 4.051 -2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Howmet Aerospace-Performance

S&P 500-Wert Howmet Aerospace-Aktie: So viel hätte eine Investition in Howmet Aerospace von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Howmet Aerospace-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Howmet Aerospace
182.60 EUR -3.40 EUR -1.83 %
Charts | News | Analysen

Vor 5 Jahren wurden Howmet Aerospace-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 30,46 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in Howmet Aerospace-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 328,299 Howmet Aerospace-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 68.335,52 USD, da sich der Wert eines Howmet Aerospace-Papiers am 21.10.2026 auf 208,15 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 583,36 Prozent gesteigert.

Howmet Aerospace wurde jüngst mit einem Börsenwert von 84,08 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Howmet Aerospace Aktie News

Werbung

Howmet Aerospace Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Howmet Aerospace nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.