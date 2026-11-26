Performance im Blick

Wer vor Jahren in Howmet Aerospace eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das Howmet Aerospace-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 20,53 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in das Howmet Aerospace-Papier investiert hätte, hätte er nun 48,709 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 10.281,05 USD, da sich der Wert eines Howmet Aerospace-Papiers am 25.11.2026 auf 211,07 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 928,11 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Howmet Aerospace belief sich zuletzt auf 83,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net