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Lukrative Howmet Aerospace-Anlage?

S&P 500-Wert Howmet Aerospace-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Howmet Aerospace von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in Howmet Aerospace-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Howmet Aerospace
188.30 EUR -10.70 EUR -5.38 %
Charts | News | Analysen

Das Howmet Aerospace-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Howmet Aerospace-Anteile bei 206,31 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1.000 USD in die Howmet Aerospace-Aktie investierten, hätten nun 4,847 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteile wären am 04.11.2026 1.035,14 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 213,56 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 3,51 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Howmet Aerospace belief sich zuletzt auf 88,57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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