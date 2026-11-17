S&P 500-Wert Huntington Ingalls Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Huntington Ingalls Industries-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Huntington Ingalls Industries-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
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Vor 3 Jahren wurden Huntington Ingalls Industries-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 236,75 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Huntington Ingalls Industries-Aktie investiert hätte, hätte er nun 42,239 Anteile im Depot. Die gehaltenen Huntington Ingalls Industries-Aktien wären am 16.11.2026 12.759,87 USD wert, da der Schlussstand 302,09 USD betrug. Damit wäre die Investition 27,60 Prozent mehr wert.
Die Marktkapitalisierung von Huntington Ingalls Industries belief sich zuletzt auf 12,05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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