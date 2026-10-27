S&P 500-Wert Huntington Ingalls Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Huntington Ingalls Industries-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Huntington Ingalls Industries-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades Huntington Ingalls Industries-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 202,64 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in das Huntington Ingalls Industries-Papier investiert hätte, befänden sich nun 49,349 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 13.869,42 USD, da sich der Wert eines Huntington Ingalls Industries-Papiers am 26.10.2026 auf 281,05 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +38,69 Prozent.
Huntington Ingalls Industries war somit zuletzt am Markt 11,06 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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