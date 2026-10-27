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Huntington Ingalls Industries-Investition im Blick

S&P 500-Wert Huntington Ingalls Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Huntington Ingalls Industries-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Huntington Ingalls Industries-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Huntington Ingalls Industries Inc.
252.00 EUR 1.80 EUR 0.72 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Huntington Ingalls Industries-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 202,64 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in das Huntington Ingalls Industries-Papier investiert hätte, befänden sich nun 49,349 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 13.869,42 USD, da sich der Wert eines Huntington Ingalls Industries-Papiers am 26.10.2026 auf 281,05 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +38,69 Prozent.

Huntington Ingalls Industries war somit zuletzt am Markt 11,06 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
23.01.19 Huntington Ingalls Industries Underweight Barclays Capital
23.08.18 Huntington Ingalls Industries Neutral Seaport Global Securities
29.03.18 Huntington Ingalls Industries Overweight Barclays Capital
17.02.17 Huntington Ingalls Industries Sell Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
24.05.16 Huntington Ingalls Industries Sell Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

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