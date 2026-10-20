S&P 500-Wert Huntington Ingalls Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Huntington Ingalls Industries von vor 3 Jahren abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in Huntington Ingalls Industries-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Huntington Ingalls Industries-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Huntington Ingalls Industries-Aktie an diesem Tag bei 219,09 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in das Huntington Ingalls Industries-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4,564 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 19.10.2026 auf 269,64 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.230,73 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 23,07 Prozent angewachsen.
Huntington Ingalls Industries war somit zuletzt am Markt 10,72 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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