DAX 25.253 -0,3%ESt50 6.118 -0,4%MSCI World 4.913 +0,1%Top 10 Crypto 11,01 +2,4%Nas 26.514 +0,3%Bitcoin 73.813 +1,1%Euro 1,1234 +0,2%Öl 108,4 -1,0%Gold 4.143 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Lohnender Huntington Ingalls Industries-Einstieg?

S&P 500-Wert Huntington Ingalls Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Huntington Ingalls Industries von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Huntington Ingalls Industries-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Huntington Ingalls Industries Inc.
241.70 EUR 1.70 EUR 0.71 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Huntington Ingalls Industries-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Huntington Ingalls Industries-Aktie an diesem Tag bei 219,09 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in das Huntington Ingalls Industries-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4,564 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 19.10.2026 auf 269,64 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.230,73 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 23,07 Prozent angewachsen.

Huntington Ingalls Industries war somit zuletzt am Markt 10,72 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Huntington Ingalls Industries Aktie News

DatumMeistgelesen
finanzen.netS&P 500-Wert Huntington Ingalls Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Huntington Ingalls Industries von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.netErste Schätzungen: Huntington Ingalls Industries stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
finanzen.netS&P 500-Wert Huntington Ingalls Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Huntington Ingalls Industries-Investment von vor einem Jahr verloren
Werbung - Huntington Ingalls Industries-Aktie für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln bei finanzen.net zero
finanzen.netS&P 500-Titel Huntington Ingalls Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Huntington Ingalls Industries-Investment von vor 10 Jahren verdient
finanzen.netGute Stimmung in New York: S&P 500-Anleger greifen zum Start des Dienstagshandels zu
Werbung

Huntington Ingalls Industries Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Huntington Ingalls Industries nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
23.01.19 Huntington Ingalls Industries Underweight Barclays Capital
23.08.18 Huntington Ingalls Industries Neutral Seaport Global Securities
29.03.18 Huntington Ingalls Industries Overweight Barclays Capital
17.02.17 Huntington Ingalls Industries Sell Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
24.05.16 Huntington Ingalls Industries Sell Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.