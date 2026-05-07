DAX24.025 -1,3%Est505.820 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,31 -2,3%Nas25.974 -1,1%Bitcoin68.840 -0,8%Euro1,1732 -0,4%Öl107,8 +3,1%Gold4.680 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Siemens Energy ENER6Y Plug Power A1JA81 SAP 716460 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Intel 855681 Infineon 623100 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RENK RENK73 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt -- Wall Street tiefer -- Plug Power mit durchwachsenen Zahlen -- D-Wave, Chip-Aktien, Rheinmetall, Telekom, Aramco, Bayer, Munich Re, Siemens Energy, Novo Nordisk,VW, Wendy's im Fokus
Top News
Ölpreis zieht deutlich an - Verunsicherung bleibt präsent Ölpreis zieht deutlich an - Verunsicherung bleibt präsent
Konkurrenzkampf im Logistik-Sektor - Kann Amazon für FedEx und UPS wirklich zur Gefahr werden? Konkurrenzkampf im Logistik-Sektor - Kann Amazon für FedEx und UPS wirklich zur Gefahr werden?
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Huntington Ingalls Industries-Anlage

S&P 500-Wert Huntington Ingalls Industries-Aktie: So viel hätte eine Investition in Huntington Ingalls Industries von vor 5 Jahren abgeworfen

12.05.26 16:00 Uhr

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Huntington Ingalls Industries-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Huntington Ingalls Industries Inc.
273,20 EUR 3,40 EUR 1,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Am 12.05.2021 wurden Huntington Ingalls Industries-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Huntington Ingalls Industries-Papier bei 212,14 USD. Bei einem Huntington Ingalls Industries-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 47,139 Huntington Ingalls Industries-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 11.05.2026 auf 317,75 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14.978,32 USD wert. Mit einer Performance von +49,78 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Huntington Ingalls Industries erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 12,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Huntington Ingalls Industries und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Huntington Ingalls Industries Inc.

DatumMeistgelesen

Analysen zu Huntington Ingalls Industries Inc.

DatumRatingAnalyst
23.01.2019Huntington Ingalls Industries UnderweightBarclays Capital
23.08.2018Huntington Ingalls Industries NeutralSeaport Global Securities
29.03.2018Huntington Ingalls Industries OverweightBarclays Capital
17.02.2017Huntington Ingalls Industries SellStifel, Nicolaus & Co., Inc.
24.05.2016Huntington Ingalls Industries SellStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
29.03.2018Huntington Ingalls Industries OverweightBarclays Capital
14.01.2015Huntington Ingalls Industries HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
23.08.2018Huntington Ingalls Industries NeutralSeaport Global Securities
DatumRatingAnalyst
23.01.2019Huntington Ingalls Industries UnderweightBarclays Capital
17.02.2017Huntington Ingalls Industries SellStifel, Nicolaus & Co., Inc.
24.05.2016Huntington Ingalls Industries SellStifel, Nicolaus & Co., Inc.
09.05.2016Huntington Ingalls Industries UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Huntington Ingalls Industries Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen