S&P 500-Wert Huntington Ingalls Industries-Aktie: So viel hätte eine Investition in Huntington Ingalls Industries von vor 5 Jahren abgeworfen

Huntington Ingalls Industries-Anlage

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Huntington Ingalls Industries-Aktie gebracht.

Am 12.05.2021 wurden Huntington Ingalls Industries-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Huntington Ingalls Industries-Papier bei 212,14 USD. Bei einem Huntington Ingalls Industries-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 47,139 Huntington Ingalls Industries-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 11.05.2026 auf 317,75 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14.978,32 USD wert. Mit einer Performance von +49,78 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Huntington Ingalls Industries erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 12,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net