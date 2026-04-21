S&P 500-Wert Huntington Ingalls Industries-Aktie: So viel hätte eine Investition in Huntington Ingalls Industries von vor einem Jahr abgeworfen

Frühe Anlage

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Huntington Ingalls Industries-Aktien gewesen.

Am 28.04.2025 wurde das Huntington Ingalls Industries-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Huntington Ingalls Industries-Aktie bei 228,35 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,438 Huntington Ingalls Industries-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Huntington Ingalls Industries-Papiers auf 358,40 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 156,95 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 56,95 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Huntington Ingalls Industries eine Börsenbewertung in Höhe von 14,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net