S&P 500-Wert Huntington Ingalls Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Huntington Ingalls Industries-Investment von vor einem Jahr verloren
Wer vor Jahren in Huntington Ingalls Industries eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Werte in diesem Artikel
Vor 1 Jahr wurden Huntington Ingalls Industries-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 287,90 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Huntington Ingalls Industries-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,347 Huntington Ingalls Industries-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 12.10.2026 auf 264,03 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 91,71 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 8,29 Prozent.
Jüngst verzeichnete Huntington Ingalls Industries eine Marktkapitalisierung von 10,44 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Huntington Ingalls Industries
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Huntington Ingalls Industries
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen