S&P 500-Wert Huntington Ingalls Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Huntington Ingalls Industries-Investment von vor einem Jahr verloren

Huntington Ingalls Industries-Anlage im Blick

13.10.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in Huntington Ingalls Industries eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Vor 1 Jahr wurden Huntington Ingalls Industries -Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 287,90 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Huntington Ingalls Industries-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,347 Huntington Ingalls Industries-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 12.10.2026 auf 264,03 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 91,71 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 8,29 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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